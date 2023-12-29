Утверждено новое положение о паспорте гражданина РФ

Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, включающее образец и описание этого документа.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано.

Обновленные регламенты подготовлены в связи с принятием нового закона о гражданстве. При этом, как отмечается в постановлении, паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования. Такие документы будут действовать до их плановой замены.

Согласно постановлению, внутренние паспорта гражданина РФ нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными.

"В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителей информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)", - указано в документе.