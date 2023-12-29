На ОГЭ-2024 по математике запретят калькуляторы

"По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет", - говорится в сообщении.