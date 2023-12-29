На ОГЭ-2024 по математике запретят калькуляторы
Возможность использования калькулятора исключена из правил основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
"По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с учетом всех поступивших предложений и замечаний принято решение дополнительно проработать этот вопрос, в частности, провести анализ статистики арифметических ошибок при ответах на вопросы ОГЭ по математике и детально рассмотреть модели заданий, выполнение которых требует использования непрограммируемого калькулятора.
"По итогам дополнительной проработки данного вопроса будут рассмотрены и обсуждены возможность и целесообразность использования непрограммируемого калькулятора при проведении ОГЭ и ГВЭ по математике в будущем", - добавили в Рособрнадзоре.