48 человек в Тульской области госпитализированы с кишечной инфекцией

48 человек в городе Плавске в Тульской области были госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди госпитализированных были 15 детей. Причиной этого называют попадание воды из канализационных стоков в водопровод. Сообщается, что местные жители до этого видели в проточной воде нечистоты и грязь, и от нее дурно пахло.

После инцидента Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты начали забор воды из городских кранов и поиск источника заражения.

До этого в детском лагере Тульской области 31 человек заразился золотистым стафилококком.