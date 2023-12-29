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Mash: прорыв канализации заразил 48 человек в Тульской области кишечной инфекцией

48 человек в городе Плавске в Тульской области были госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

48 человек в Тульской области госпитализированы с кишечной инфекцией
© РИА Новости

Среди госпитализированных были 15 детей. Причиной этого называют попадание воды из канализационных стоков в водопровод. Сообщается, что местные жители до этого видели в проточной воде нечистоты и грязь, и от нее дурно пахло.

После инцидента Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты начали забор воды из городских кранов и поиск источника заражения.

До этого в детском лагере Тульской области 31 человек заразился золотистым стафилококком.

В Роспотребнадзоре отметили, что передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевом блоке: на столовых приборах и столах на пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

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