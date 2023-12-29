48 человек в Тульской области госпитализированы с кишечной инфекцией

48 человек в городе Плавске в Тульской области были госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Среди госпитализированных были 15 детей. Причиной этого называют попадание воды из канализационных стоков в водопровод. Сообщается, что местные жители до этого видели в проточной воде нечистоты и грязь, и от нее дурно пахло.
После инцидента Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты начали забор воды из городских кранов и поиск источника заражения.
До этого в детском лагере Тульской области 31 человек заразился золотистым стафилококком.
В Роспотребнадзоре отметили, что передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевом блоке: на столовых приборах и столах на пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.