Вильфанд не исключил дожди в Сибири на Новый год

30–31 декабря в Западной Сибири ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, небывало теплая погода будет стоять в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской области, Алтайском крае и в Республике Алтай.

В ближайшие дни густонаселенные регионы Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай — окажутся во власти очень высоких для этого времени года температур от нуля до 6 градусов мороза. Не исключены и положительные температуры, — сообщил он.

Вильфанд заявил, что на дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. По его словам, если в этих регионах кто-либо выезжает куда-то на автомобиле, надо обязательно сообщать о своем местонахождении. Потому что при гололедице и заносах в степях легко потерять ориентацию.