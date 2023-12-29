Турэксперт назвал самые популярные среди россиян направления в новогодние праздники
Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о самых популярных среди россиян направлениях в новогодние праздники.
Что касается выездного туризма, то большинство россиян предпочитает отдыхать в Азии. На первом месте по продажам идет Таиланд - это Паттайя, Пхукет, а более искушенные туристы предпочитают островную часть, например, остров Ко Чанг, граничащий с Камбоджей. Как правило, туры в Таиланд не являются кратковременными. Многие россияне уже улетели туда в двадцатых числах декабря и планируют вернуться после десятых чисел января. При таком раскладе стоимость билетов получается намного дешевле, а проживание в Таиланде и так стоит недорого. Стоимость авиабилетов ниже, когда они не выпадают на новогодние даты.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Вторую строчку в списке наиболее востребованных направлений занимают Объединенные Арабские Эмираты, отметил специалист.
"Когда мы говорим об этом направлении, то стоит отметить, что здесь контингент потребителей сильно сегментирован. Кто-то из туристов просто проживает в 3-х или 4-х звездочных отелях Дубая и при этом проводит новогоднюю ночь рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. То есть они отправляются в ОАЭ, чтобы просто отметить Новый год, погулять по улицам, посмотреть фейерверки и в лучшем случае посидеть в кафе. При этом кто-то выбирает более премиальный сегмент - 5-звездочные фешенебельные отели. И стоимость таких туров достаточно велика. Это даже не 500 тыс. рублей, а больше. Выбирающий такой отдых россияне, как правило, проводят новогоднюю ночь в своих отелях", — отметил Мельник.
Самые дешевые зарубежные туры россиянам предлагают в Египте, добавил эксперт.
"Однако в Египте сейчас есть один большой минус - там уже не получится искупаться в море. Там сейчас сильные ветра, а температура воздуха составляет 22-24 градуса. Максимум - это купание в теплом бассейне", — сказал он, добавив, что также в число наиболее популярных среди россиян зарубежных направлений вошла Шри-Ланка.
"Неплохо продаются и варианты по Стамбулу, встреча Нового года в этом городе достаточно популярна", — сказал эксперт.
Говоря о российских курортах, эксперт отметил, что предпочтения отдыхающих за последнее время не изменились.
"Как и прежде, на первом месте находятся горнолыжные курорты Красной Поляны. Там туристы в основном выбирают либо апартаменты, либо отели высокого ценового сегмента. И здесь можно сказать о том, что отдых в фешенебельных отелях Красной Поляны будет дороже отдыха, например, в Таиланде. Если сюда добавить и новогоднюю ночь, то отдых получится дороже в разы... Также популярными направлениями стали такие города, как Калининград, Тюмень и Казань", — рассказал Мельник.
Он подчеркнул, что туры на новогодние даты из года в год пользуются высоким спросом в РФ.
"У россиян такой менталитет, что нам все нипочем. Что ковидный год, что год начала СВО - туры на новогодние даты продаются всегда. Не бывает такого, что появляются свободные места, что кто-то отказывается от поездок. Все продается очень хорошо. При этом стоимость новогодних туров, естественно, в два-три раза дороже по сравнению с обычными", — заключил эксперт.
Ранее исследование показало, что российские туристы массово захотели встретить Новый год в дороге — о таком желании заявили 40 процентов опрошенных соотечественников.