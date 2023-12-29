"Когда мы говорим об этом направлении, то стоит отметить, что здесь контингент потребителей сильно сегментирован. Кто-то из туристов просто проживает в 3-х или 4-х звездочных отелях Дубая и при этом проводит новогоднюю ночь рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. То есть они отправляются в ОАЭ, чтобы просто отметить Новый год, погулять по улицам, посмотреть фейерверки и в лучшем случае посидеть в кафе. При этом кто-то выбирает более премиальный сегмент - 5-звездочные фешенебельные отели. И стоимость таких туров достаточно велика. Это даже не 500 тыс. рублей, а больше. Выбирающий такой отдых россияне, как правило, проводят новогоднюю ночь в своих отелях", — отметил Мельник.