Россиянин установил голову косули на капоте

«Информация, поступившая от граждан, зарегистрирована. Проводится проверка, устанавливается личность водителя и все обстоятельства данного инцидента», — рассказали в министерстве.

Неизвестно, установлена ли на машине россиянина голова настоящего животного или игрушка.

Ранее сообщалось о нашествии косуль в Омске. По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергея Палагуты, причиной массового появления парнокопытных в городе могли стать аномальная погода зимой или новый формат железнодорожных путей, который не предусматривает специальных насыпей для миграции животных.