В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для учителей

«Учитель вселяется в свою квартиру, работает в нашей школе в течение дести лет и выплачивает только процент на погашение этого кредита. Он сам выбирает квартиру, которую хочет купить, первые 50% Московская область платит за неё сразу, а остальное — в оставшиеся десять лет», — отметила Каклюгина.