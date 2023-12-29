Назаров прокомментировал скандал Рязановой и Михалкова вокруг «Иронии судьбы»

«Тут я ничего не могу сказать ни в пользу дочери Рязанова, ни в пользу ее противника, считающего, что Рязанов снимал не кино. (…) У нас по поводу Петра Великого до сих пор не утихли споры. Пушкину он нравился, а кто-то считал, что Петр I не в ту сторону завел Россию, и таких тоже немало. Что уж говорить о фильме!» — отметил он.