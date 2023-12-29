Назаров прокомментировал скандал Рязановой и Михалкова вокруг «Иронии судьбы»

«У каждого свой вкус»: Назаров прокомментировал скандал вокруг «Иронии судьбы»
Народный артист РФ Юрий Назаров высказался о скандале между режиссером Никитой Михалковым и семьей Эльдара Рязанова по поводу самой знаменитой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Его слова приводят «Аргументы и факты».
Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что для него фильмы Рязанова — «это не кино». А «Иронию судьбы» он посчитал удачным фильмом за счет сценарной драматургии и хороших актеров. В свою очередь дочь Эльдара Рязанова Ольга в ходе программы «Малахов», посвященной памяти ее отца, заявила, что воздержится от комментариев по поводу высказывания Михалкова, так как «не хотела бы материться».
В свою очередь 86-летний актер народный артист России Юрий Назаров, сыгравший более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», отметил, что «у каждого свой вкус и свой взгляд».
«Тут я ничего не могу сказать ни в пользу дочери Рязанова, ни в пользу ее противника, считающего, что Рязанов снимал не кино. (…) У нас по поводу Петра Великого до сих пор не утихли споры. Пушкину он нравился, а кто-то считал, что Петр I не в ту сторону завел Россию, и таких тоже немало. Что уж говорить о фильме!» — отметил он.
При этом, по мнению актера, не стоило было выносить «болтовню кухонную» на публику.
Ранее в Москве воссоздали квартиру Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Копию помещения москвичи могли увидеть на «Мосфильме».