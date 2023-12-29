Памфилова ответила на слух о корпоративе ЦИК 31 декабря

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что сотрудников ЦИК «до глубины души поразили» слухи об их корпоративе 31 декабря — на самом деле комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты до 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Центризбирком проведет новогодний корпоратив для сотрудников в воскресенье, 31 декабря.

«Видимо, с учетом того, что до 1 января мы принимаем документы от партий, кандидатов, здесь мы, как говорится, на страже, на стреме, видимо, наполним слово «корпоратив» новым смыслом, по-циковски», — так прокомментировала это Памфилова.

Она заявила, что в предновогоднюю ночь ЦИК будет заниматься приемом и проверкой документов.

Центризбирком до 18:00 1 января будет принимать документы кандидатов в президенты, которых выдвигают политические партии. Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.