«Почта России» опубликовала график работы на новогодних праздниках
Все отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, начиная со 2 января. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.
При этом забрать письма и посылки в круглосуточных отделениях «Почты России» можно будет до 21:00 31 декабря. 1 января станет выходным днем и круглосуточные отделения откроются в 08:00 2 января.
«Все остальные отделения: 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни. В другие дни — по обычному графику. Выплата пенсий через почту в новом году начнется с 3 января», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил о намерении компании в следующем году сократить сроки доставки посылок на 20-30%. Он отметил, что «Почта России» уже на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда. Также ведется совместная работа с «Яндексом» в области статической маршрутизации, а в планах построение динамических маршрутов.