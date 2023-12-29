«Почта России» опубликовала график работы на новогодних праздниках

Все отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, начиная со 2 января. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

При этом забрать письма и посылки в круглосуточных отделениях «Почты России» можно будет до 21:00 31 декабря. 1 января станет выходным днем и круглосуточные отделения откроются в 08:00 2 января.

«Все остальные отделения: 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни. В другие дни — по обычному графику. Выплата пенсий через почту в новом году начнется с 3 января», — говорится в сообщении.