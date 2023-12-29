Метростроители подготовили ТПМК "Владимир" к старту в Нижнем Новгороде

Специалисты АО "Моспроект-3" полностью готовы к началу проходки тоннелей на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде: первый в России тоннелепроходческий комплекс с мужским именем "Владимир" смонтирован в стартовом котловане и прошел тестовые испытания, проектная документация на проходку метро получила положительное заключение Главгосэкспертизы. "К строительству тоннелей нового участка нижегородского метро готовы приступить в ближайшее время", - подтвердили информацию в пресс-службе холдинга.

Напомним, продление Автозаводской линии - один из объектов нижегородского метрополитена, возводимых "под ключ" специалистами компании. Также холдинг реализует продление Сормовско-Мещерской линии. Это первая в России тоннелепроходка метро по программе инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках реализации федеральной программы "Инфраструктурное меню", поддержанной президентом РФ.

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"Специально для продления линии Автозаводской линии метро группа компаний приобрела шестиметровый тоннелепроходческий щит, предназначенный для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. На 30 автомашинах в Нижний Новгород доставлены 18 элементов ТПМК и сопутствующее негабаритное оборудование", - рассказали в ГК "Моспроект-3".

К настоящему времени ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало положительные заключения по подготовленной экспертами холдинга документации на строительство двух участков метро. На стартовой площадке в Нижнем Новгороде полностью смонтирован тоннелепроходческий комплекс, проведены все необходимые тесты, машина подготовлена к запуску.

Разработанной специалистами холдинга проектной документацией предусматривается устройство подземных выработок для продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде на двух участках: от станции "Горьковская" до "Площади Свободы" и далее до станции "Сенная".

Строительство двух тоннелей на первом участке длинной 730 метров и на втором протяженностью 1,5 километра будет вестись закрытым способом с максимальной глубиной заложения 22-25 метров. Устройство обделки тоннелей будет вестись из сборных железобетонных высокоточных блоков.

Специалистам холдинга предстоит строительство в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы нивелировать их влияние, инженеры включили в проект ряд технических решений. В частности, в местах ввода и вывода ТПМК планируется устройство пригрузов с применением спецсредств, а также замещение просадочного грунта. Кроме того, при возведении тоннелей будет использоваться высокоточная железобетонная обделка с резиновыми уплотнителями, защищенная от проникновения воды.