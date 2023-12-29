В детские дома Свердловской области доставили 2 тонны подарков

За последнюю неделю праздничный грузовик посетил уже 56 учреждений, еще 14 ждут приезда Дедушки Мороза и Снегурочки, которым предстоит вручить полтонны подарков. Об этом сообщает департамент информационной политики. Идейным вдохновителем для новогодней акции выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который на прямой линии поделился своим новогодним желанием о том, чтобы все дети из детских домов и социальных учреждений Среднего Урала получили новогодние подарки. Ранее сообщалось, что губернатор Куйвашев поручил создать в Свердловской области научные площадки для детей. Фото: федералПресс / Виктор Вытольский