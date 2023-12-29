Папам в декрете хотят предложить бесплатное профобучение

В 2024 году меры поддержки для папы в декрете могут расширить, следует их проекта постановления Минтруда. Документ с 1 января распространяет на всех трудоспособных россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет возможность бесплатно переучиваться на востребованные профессии.

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По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, профильные ведомства — Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения - уже дали положительное заключение на проект.

«Уверена, что Минюст также поддержит документа и в 2024 году постановление вступит в силу», — отметила парламентарий в соцсетях.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», переобучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Право на него имеет широкий круг лиц, в частности, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; безработные; ветераны боевых действий; люди до 35 лет без образования и другие.

Минтруд предлагает распространить возможность переобучения на новые категории граждан: людей с инвалидностью, а также тех, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, — любого родственника или опекуна. Сейчас право на это имеют только находящиеся в отпуске по уходу за ребенком женщины.

По словам Буцкой, проектируемые поправки являются важными и значимыми для тысяч отцов. Речь идет не только о бесплатном обучении, но часто и о выплате стипендии.