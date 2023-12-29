Активисты «Движения Первых» участвуют в акции «Российский детский Дед Мороз»

Более 46 тыс. активистов «Движения Первых» по всей стране приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз». Они поздравили около 57 тыс. представителей различных профессий с наступающим Новым годом.

Дети в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили с новогодними праздниками военнослужащих СВО, сотрудников Пограничной службы ФСБ, а также врачей, спасателей, полицейских, пожарных и работников коммунальных служб, сообщает газета «Взгляд».

Они вручили сотрудникам предприятий и спецслужб подарки, сделанные своими руками, и исполнили новогодние стихотворения и песни.

Отмечается, что перед этим для детей по всей стране провели более 14 тыс. мастер-классов по изготовлению подарков и поздравительных открыток.

Акция «Российский детский Дед Мороз» проходит с 15 декабря и продлится до 13 января.