Россияне в ходе опроса оценили настроение в их окружении

Более половины россиян уверены, что у их родственников и знакомых преобладает спокойное настроение. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) и опубликованных на сайте организации.

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Исследование было проведено в период с 22 по 24 декабря 2023 года. Ответить на соответствующие вопросы согласились 1,5 тыс. граждан страны, которые проживают в 53 регионах. Аналитики подчеркнули, что максимальная погрешность не превышает 3,6%.

В ходе опроса 57% респондентов отметили спокойное настроение членов их семей, а также друзей и коллег в последнее время. Еще 36% участников исследования обратили внимание, что среди их окружения преобладает тревожное настроение.

Оставшиеся семь процентов опрошенных затруднились с четким ответом на данный вопрос. При этом результаты исследования оказались полностью идентичны результатам предыдущего опроса, завершившегося 17 декабря 2023 года.