Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде

Работу общественного транспорта продлят до 2 часов в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области. Автобусы В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа маршрутов «Нижегородпассажиравтотранса». Это автобусы А 1, А 3, А 11, А- 40, А 41, А 43, А 48, А 61, А 68, А 71, А 92 и А 95. «В последующие выходные дни маршруты НПАТ будут работать в режиме выходного дня», — уточнили в ЦРТС. Трамваи и троллейбусы Кроме того, до двух часов ночи будут курсировать и городские трамваи. Это коснется маршрутов № 2, 3, 8 и 21. В остальные праздничные дни они будут работать по расписанию выходного дня. По тому же графику выйдут на рейсы троллейбусы № 4, 5, 9,10, 14, 15, 17 и 31. Метро Часы работы метро в Нижнем Новгороде также продлят до двух часов ночи с 31 декабря на 1 января. Последние поезда отправятся в путь с конечных станций в 2:04. Вновь станции метро откроются 1 января в 6 часов утра. Интервал движения поездов после полуночи 1 января составит 10 минут. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован график работы соцобъектов в Нижнем Новгороде в Новый год.