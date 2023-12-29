Юрист оценил законность публикации списка приглашенных на вечеринку Ивлеевой

"За публикацию этих имен и фамилий абсолютно ничего не грозит. Понятно, что, наверное, попадание в этот список, по мнению тех, кто его опубликовал, должно человека не красить. Ну засветили… Нахождение в этом списке – это еще не признание, что человек участвовал в каких-то преступных действиях", — сказал юрист.