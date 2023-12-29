В Роскачестве рассказали, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Эксперты Роскачества рассказали, разрешено ли шуметь ночью в новогоднюю ночь. Как сообщает RT, российское законодательство предусматривает разные ограничения на шум днем и ночью, однако для Нового года есть особенные правила.

Как отметили специалисты, в обычные дни в период с 7:00 до 23:00 уровень шума может быть до 55 децибел. Для примера, 40 децибел — это звук обычной речи, а 55 децибел — работающего автомобиля. Данное правило распространяется как на квартиры и подъезды, так и на иные общедомовые помещения. Ночью, с 23:00 до 7:00, уровень шума ограничивается 30-45 децибелами. Это негромкие разговоры, звуки работающей бытовой техники, вроде посудомоечной или стиральной машины.

В Роскачестве подчеркнули, что перечисленные требования имеют общефедеральное значение. При этом существуют отдельные региональные стандарты. Даже если праздничные дни официально считаются выходными, то для них продолжают действовать общие правила, установленные для выходных дней в конкретных регионах. При этом новогодняя ночь по отдельным актам субъектов является исключением — в это время допустимы более длительные шумные вечеринки.