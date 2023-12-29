Волгоградский губернатор почтил память погибших в теракте на вокзале 10 лет назад

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориальной доске у железнодорожного вокзала Волгограда в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

В результате теракта погибли 18 человек - жители Волгограда, Московской, Тульской, Ростовской, Ивановской, Астраханской областей, Краснодарского края, Удмуртии и Таджикистана.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала, почтив память жертв серии терактов, произошедших в Волгограде в 2013 году", - говорится в сообщении.