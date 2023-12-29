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Волгоградский губернатор почтил память погибших в теракте на вокзале 10 лет назад

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориальной доске у железнодорожного вокзала Волгограда в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Волгоградский губернатор почтил память погибших в теракте на вокзале 10 лет назад
© ТАСС

В результате теракта погибли 18 человек - жители Волгограда, Московской, Тульской, Ростовской, Ивановской, Астраханской областей, Краснодарского края, Удмуртии и Таджикистана.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала, почтив память жертв серии терактов, произошедших в Волгограде в 2013 году", - говорится в сообщении.

В 2013 году Волгоград подвергся серии террористических атак. 21 октября взрыв в автобусе произвела террористка-смертница, погибли семь человек, более 40 человек получили ранения. 29 декабря целью террористов стал вокзал Волгограда, 30 декабря был подорван троллейбус. Два теракта унесли жизни 34 человек, пострадали более 70 человек.

 

Общество
Андрей Бочаров