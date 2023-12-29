На Дальнем Востоке опровергли информацию о запрете брюк для школьниц

Запрета на ношение брюк для девочек в школах на Дальнем Востоке нет. Об этом заявили ТАСС в региональных министерствах образования.

"Требования к одежде обучающихся устанавливаются образовательной организацией в локальном акте, который составляется на основе типовых требований министерства образования. Согласно им в перечень одежды для девочек брюки включены", - подчеркнули в министерстве образования Приморья.

В пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края отметили, что школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. "Запрета на ношение брюк девочками в составе школьной одежды не установлено", - добавили в пресс-службе.

В Хабаровском крае школьницы также могут носить брюки, но только классического покроя. В целом школьная форма должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля, быть удобной и безопасной для здоровья. "Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся по сравнению с установленными законодательством, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией", - сообщили в региональном Минобрнауки. Там добавили, что требования к одежде обучающихся составляются с учетом мнения школьников и их родителей.

Так же вопрос с формой регулируется в Якутии. Она обязательна, при этом каждое образовательное учреждение самостоятельно решает, какая одежда положена для учеников.

"Форма должна быть удобной и эстетичной, содержать символику школы. Где, как и за сколько покупать школьную одежду, родители решают сами. Никто не вправе диктовать", - рассказали в пресс-службе Минобрнауки Якутии.