На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник собак "Авача-мэй"

На Камчатке питомник "Авача-мэй" серьезно затопило. Как пишет Telegram-канал Shot, это произошло в результате выхода из берегов реки. Сообщается о том, что бурные потоки разрушили собачьи будки и нанесли ущерб инфраструктуре питомника. Руководители "Авача-мэй" заверили, что все хаски находятся в безопасности, однако требуется помощь добровольцев. В питомнике "Авача-мэй" содержится несколько десятков ездовых собак. Он расположен примерно в 10 километрах от города Елизово. До этого на Камчатке произошло другое ЧП. Двое жителей на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. 26 декабря мужчины поехали в общину "Тарья Ительмен". Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин. Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени.