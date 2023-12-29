Голикова поручила главам регионов РФ не допустить рост заболеваемости ОРВИ в праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила российским регионам проследить за соблюдением мер по предотвращению роста COVID-19, гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера. "Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекций возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения", – цитирует Голикову РИА Новости. По ее словам, отдельное внимание стоит уделить круглосуточные организации соцобслуживания, детским оздоровительные учреждения и медорганизации. Она призвала оперативно выявлять и оказывать медпомощь гражданам с острыми вирусными инфекциями. "Необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача", – подчеркнула Голикова. Кроме того, вице-премьер распорядилась организовать беспрерывную работу медучреждений в новогодние выходные, поддерживать запасы нужных лекарств, кадровое обеспечение и диагностику COVID-19, гриппа и ОРВИ. Ранее сообщалось, что за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в РФ уменьшилась на 18,7%. В больницу положили на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе, при этом вылечились от коронавирусной инфекции 98 252 человека. До этого Депздрав столицы заявил, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышая аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет.