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Депутат ГД Ямпольская предложила учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что после «голой» вечеринки блогера и актрисы Насти Ивлеевой произошли «тектонические сдвиги», которых «ждали десятилетиями». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили учредить «Орден Носка» после вечеринки Ивлеевой
© Газета.Ru

«Таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе бесплодно алкали десятилетиями. А получили за один вечер», — указала депутат.

По ее словам, можно учредить для российских звезд «Орден Носка — по аналогии с Орденом Подвязки». Орден Подвязки был основан королем Англии Эдвардом III около 700 лет назад.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Общество
Елена Ямпольская
Дима Билан
Ксения Собчак
Филипп Киркоров
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