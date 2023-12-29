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Кашпировский вернется на российское телевидение

Знаменитый гипнотизер конца 80-х годов прошлого века Анатолий Кашпировский вновь вернется на российское телевидение, сообщает портал «Абзац».

Кашпировский вернется на российское телевидение
© nsn.fm

Он примет участие в новогодней программе «Песни от всей души». Гипнотизер дружил с композитором Владимиром Шаинским и даже записал вместе с ним одну из песен.

По данным издания, Кашпировский новогодние праздники проведет в России.

Ранее родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Общество
Владимир Шаинский
Анатолий Кашпировский