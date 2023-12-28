Вильфанд объяснил изменение прогноза погоды на новогоднюю ночь

Вильфанд: прогноз погоды на Новый год изменился из-за «хаотичности» в атмосфере
Синоптики изменили прогноз погоды на новогоднюю ночь и на первые дни нового года из-за «хаотичности» в атмосфере, объяснил в интервью «Газете.Ru» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По данным портала, 26 декабря метеорологи пообещали, что в последние дни 2023 года, новогоднюю ночь и 1 января температура воздуха в Москве будет около нуля.
28 декабря синоптики предупредили, что в новогоднюю ночь температура воздуха в столичном регионе опустится до -14 °, а с 3 января ожидается мороз до -25°.
«Прогноз погоды потому и называется прогноз, что это не точный расчет. Каждый десятый долгосрочный (на пять суток) прогноз не оправдывается. Успешность прогноза на пятые сутки сейчас такая же, как 50 лет назад на первые сутки», — отметил Вильфанд.
Синоптик заметил, что в канун Нового года понижение температуры будет резким. Он уточнил, что циклон, который обуславливает теплую погоду, уходит на восток, в его тыл в ближайшие дни начнет проникать арктический воздух.
Предстоящая новогодняя ночь станет одной из самых холодных в XXI веке, констатировал метеоролог.