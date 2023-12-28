Вильфанд объяснил изменение прогноза погоды на новогоднюю ночь

«Прогноз погоды потому и называется прогноз, что это не точный расчет. Каждый десятый долгосрочный (на пять суток) прогноз не оправдывается. Успешность прогноза на пятые сутки сейчас такая же, как 50 лет назад на первые сутки», — отметил Вильфанд.