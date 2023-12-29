Новогоднюю выставку подготовят в библиотеке на Дубнинской

29.12.2023. В библиотеке №37 открылась выставка «Новогодние чудеса» при поддержке Союза русских художников. Посетить экспозицию желающие смогут до 30 января, об этом сообщила администрация учреждения. — Произведения живописи и графики современных художников представлены в виде репродукций, что позволяет участвовать в выставке жителям других городов, — рассказали сотрудники. Художники отразили в своих работах новогоднее настроение и атмосферу, которая появляется с приближением зимнего праздника. Организатором данного проекта является Творческий союз «Искусство без границ». Посмотреть выставку можно по адресу: улица Дубнинская, дом №16-1.