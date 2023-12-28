Росгвардейцы оказали помощь заблудившейся и замерзшей девочке на ВДНХ

«При несении службы на посту охраны объекта к сотруднице Росгвардии обратилась девочка. Она рассказала, что гуляла со своими подругами и осматривала достопримечательности комплекса ВДНХ. Позже ей стало плохо, она отстала от подруг и заблудилась. Стражи порядка завели замерзшего ребенка в теплое помещение и вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медиков 14-летней москвичке оказывали моральную поддержку и отогревали теплым чаем. По приезду скорой помощи медиками было принято решение о госпитализации пострадавшей в одну из детских клинических больниц», – рассказали в пресс-службе.