Росгвардейцы оказали помощь заблудившейся и замерзшей девочке на ВДНХ
Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) оказали помощь 14-летней девочке-подростку, которая заблудилась и замерзла во время прогулки по ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
«При несении службы на посту охраны объекта к сотруднице Росгвардии обратилась девочка. Она рассказала, что гуляла со своими подругами и осматривала достопримечательности комплекса ВДНХ. Позже ей стало плохо, она отстала от подруг и заблудилась. Стражи порядка завели замерзшего ребенка в теплое помещение и вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медиков 14-летней москвичке оказывали моральную поддержку и отогревали теплым чаем. По приезду скорой помощи медиками было принято решение о госпитализации пострадавшей в одну из детских клинических больниц», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что росгвардейцы также оповестили родителей девочки о случившемся и сообщили им, в какую больницу госпитализировали их дочь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.