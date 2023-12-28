Блиновская подала иск против налоговой службы

«Блиновская подала в суд на ФНС №6 по городу Москве. Она требует снизить долги по налогам на 60%», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер считает, что у нее якобы есть все основания для перерасчета. Блиновская хочет снизить долг с 1 миллиарда 400 миллионов до 560 миллионов. Ura.Ru