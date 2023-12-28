Блиновская подала иск против налоговой службы

Блогер Елена Блиновская обратилась в суд с иском против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, сообщает «Интерфакс».

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Агентство ссылается на картотеку арбитражных дел, согласно которой «Королева Марафонов» требует признать незаконными решения и действия службы.

Отмечается, что иск блогера принят к производству, предварительное заседание запланировано на 6 февраля 2024 года.