«Королева Марафонов» Блиновская подала иск против налоговой службы
Блогер Елена Блиновская обратилась в суд с иском против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, сообщает «Интерфакс».
Агентство ссылается на картотеку арбитражных дел, согласно которой «Королева Марафонов» требует признать незаконными решения и действия службы.
Отмечается, что иск блогера принят к производству, предварительное заседание запланировано на 6 февраля 2024 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная налоговая служба в очередной раз выставила Блиновской долг на сумму свыше 1,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».