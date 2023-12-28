Россияне назвали семью и патриотизм традиционными ценностями

Семья, патриотизм, гуманность, а также национальная культура и религия, — традиционные для России ценности. Такое мнение высказали участники опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из опубликованных на сайте организации результатов опроса, чаще всего в качестве традиционной для России ценности респонденты называли семью. Такой ответ дали 34% опрошенных.

Отвечая на аналогичный вопрос, 23% респондентов назвали патриотизм, 17% — гуманность, ещё 16% — национальную культуру и религию.

По данным опроса, большинство россиян, а именно 77%, считают важным сохранять традиционных семейных ценностей, а также культуры материнства и отцовства. Также они выступают за поддержку многодетности.