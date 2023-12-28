«Полицейский Дед Мороз» посетил учащихся школы-интерната Волгоградской области

Сегодня в рамках проведения Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Волгоградской области приехали в гости к учащимся Волгоградской школы-интерната № 2. Праздничное мероприятие началось с вручения паспортов гражданина Российской Федерации воспитанникам. Первый паспорт - самый главный документ в жизни каждого человека ребятам вручил временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Михайлов Евгений Евгеньевич. Евгений Евгеньевич поздравил ребят с одним из значимых событий в их жизни, пожелал ответственно относиться к главному документу и быть достойными гражданами своей страны. Особый восторг вызвало у детей появление Деда Мороза и Снегурочки. Полицейские в костюмах сказочных персонажей вместе с ребятами исполнили творческие номера, подарили сладкие подарки и пожелали здоровья и счастья в Новом году.