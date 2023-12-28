В Якутии отказались считать «Снегурочку с лицом Ельцина» похожей на Ельцина

Главе села Майя в Якутии Алексею Неустроеву пришлось опровергать сходство установленной в поселке скульптуры Снегурочки с первым президентом России Борисом Ельциным. Опровержение опубликовал портал SakhaDay.

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Неустроев отказался считать статую Снегурочки, у которой пользователи соцсетей заметили сходство с российским политиком, похожей на Ельцина. На упомянутом снимке у Снегурочки было крупное округлое лицо с небольшими глазами в хитром прищуре, брови галочкой, нос картошкой и сложенные в ухмылке губы.

Кроме того, глава поселка заявил, что для придания сходства с первым президентом неизвестные использовали фотомонтаж.

«Наша Хаарчаана выглядит совсем не как Ельцин. Работа почти завершена», — объявил чиновник.

Позже портал опубликовал фотографии с сельской площади, где у Снегурочки уже были отличные от изображенных на первом снимке черты лица. Однако в комментариях к снимку жители региона отметили, что статуя Хаарчаны даже в законченном виде не может быть названа красивой.