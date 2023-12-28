В России реализовали 8000 проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году

Некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Общий бюджет превысил 19 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В указанную сумму вошли средства, выделенные фондом напрямую НКО по результатам двух федеральных конкурсов, а также регионам — на софинансирование их конкурсов для НКО.

Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, вовлечение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями, поддержка семьи, помощь оказавшимся в трудной ситуации, сохранение исторической памяти, защита природы.