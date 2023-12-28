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lsm.lv: Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тысяч нелегалов из России

Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысяч граждан России, якобы не урегулировавших свой правовой статус. Об этом сообщил lsm.lv. По данным гостелерадио, до 30 ноября - окончательно даты, установленной правительством, 1213 человек не предоставили документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. В связи с этим, указанным лицам необходимо покинуть республику, говорится в сообщении. Однако управление по делам гражданства и миграции располагает данными о том, что 904 человека из этой категории пересекли границу Латвии, то есть покинули страну. На прошлой неделе издание Delfi со ссылкой на жителя Риги Анжея Дмуховского сообщила, что в почтовых отделениях Латвии начали вскрывать и читать письма, направленные адресатом России и Белоруссии. По словам мужчины, это подтверждала наклейка на конверте.

lsm.lv: Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тысяч нелегалов из России
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