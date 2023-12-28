2023 год вошел в пятерку самых солнечных в истории Петербурга

Солнце в Петербурге в 2023 году светило более 1800 часов. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов уточнил, что год получился очень солнечным.

«Редко в Петербурге бывает столько солнца. Август стал самым солнечным месяцем. 2023 год вошел в пятерку самых солнечных лет», – отметил Колесов.

На пресс-конференции ТАСС синоптик отметил, что солнце светило больше в 1963 году. Тогда речь шла о 1922 часах. В 2023 году средняя температура воздуха в Северной столице составила +7,2 градуса. За год выплыло 110 % от нормы осадков.