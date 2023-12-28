Латвия намерена выселить из страны более тысячи россиян

Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тыс. российских граждан, якобы не урегулировавших свой правовой статус. Об этом сообщил портал национального гостелерадио балтийской республики lsm.lv.

"До истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии не подали 1 213 человек. Они должны покинуть территорию Латвии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в размещенной информации, управление по делам гражданства и миграции располагает сведениями о том, что 904 человека из этой категории пересекли границу Латвии, то есть покинули страну.

Латвийский закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам РФ постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы продолжать оставаться в Латвии, эти люди должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, а для его получения следовало представить подтверждение о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов для проживания в балтийской республике.