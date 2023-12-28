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В Приморье жители испугались фигур Деда Мороза и Снегурочки у местного ДК

В приморском Артеме жители испугались фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые установили возле новогодней елки около Дома культуры в территориальном управлении «Артемовский». Об этом сообщает издание «Подъем».

Горожане отмечают, что скульптуры выглядят жутковато. В соцсетях местные жители сравнивают их со страшными куклами и «ходоками во всей красе».

Вместе с тем в администрации отметили, что ранее эти фигуры устанавливали на центральной площади Ленина и нареканий на них не было.

«В этом году было принято решение украсить ими территориально управление. Местным жителям новогодний городок очень нравится. Люди с удовольствием проводят здесь досуг», — добавил собеседник издания.

В администрации рассказали, что Дед Мороз и Снегурочка сделаны из пластика и дополнены светодиодными лентами. По ночам последние зажигаются и создают дополнительную подсветку возле дома культуры.

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