Блогерам захотели запретить рекламу в запрещенных соцсетях

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях. Если его одобрят, то блогеры больше не смогут укрываться от уплаты налогов и получать доход на запрещенных площадках. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соавтора предложения, зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

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"Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие невнятные оправдания "я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что "покупайте, подешевела", – уточнил депутат.

По его словам, отнести к уплате налогов можно любую скрытую рекламу, которую квалифицируют как подарок. Кирьянов уточнил, что помимо проверки рекламодателя, необходимо учитывать такой нюанс – блогеры относятся к тем людям, которые являются подневольными. Как он утверждает, им платят за площадку, которая популярна у граждан, поэтому именно там они и работают.

"Значит, важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент рунета. Сегодня это можно сделать бесшовно", – заключил депутат.