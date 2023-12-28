Жители Ноябрьска обеспокоены гибелью собак от неизвестного яда

Жители Ноябрьска сообщили в соцсетях о нескольких смертях собак. В одном из Telegram-каналов даже разместили фотографию, на которой, по словам автора, погибшая очень мучительной смертью собака в районе Ноябрьска-1. — Сказать, что ее вывернуло наизнанку - ничего не сказать. Она, наверное, выплюнула все свои внутренности. Доставить к ветеринару не успели, — пишет автор поста и просит жителей не «возвращаться в средневековье». На запрос «Ямал 1» в администрации города Ноябрьска сообщили, что отловом животных для передачи их в приют занимается на протяжении уже нескольких лет ИП Костюк. По фактам жестокого обращения с собаками власти предложили обратиться в полицию. В местном отделении УМВД России нашему изданию ответили, что заявлений от граждан по данному вопросу к ним не поступало. При этом местные зоозащитники в курсе ситуации. Как нам рассказали в Фонде помощи бездомным животным, уже зафиксировано несколько случаев смертей собак от неизвестного яда. — Пока это не носит массовый характер, но за два дня поступило уже несколько сигналов. Одно собаку не успели спасти, остальные выжили. Возможно, в их организм попало меньшее количество яда, но симптомы отравления у них были. Мы готовимся к худшему, так как уже знаем, что закономерно после таких публикаций в соцсетях будут новые случаи, — отметили зоозащитники. Бывалые волонтеры дали некоторые советы владельцам животных, которые помогут избежать беды. Так, не нужно отпускать собак на самовыгул, их нужно научить не поднимать ничего с земли. Кроме того, необходимо сохранить контакты ветеринаров, чтобы вовремя обратиться за помощью. И быть готовыми отправиться в дорогу, ведь если питомцу станет плохо ночью, помочь ему смогут только в Сургуте, где есть круглосуточная ветклиника. — Проблема заключается еще в том, что неизвестно, какой яд используют отравители животных. А это очень усложняет оказание помощи собакам. Ведь при действии разных веществ и действовать надо по-разному, — поделились в Фонде. Специалисты также отметили, что по их опыту хозяева погибших животных не обращаются в полицию, так как считают, что найти виновных невозможно. Ранее мы писали, что в последний раз догхантеры в Ноябрьске активизировались летом прошлого года.