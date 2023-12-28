Глава СПЧ исключил введение в РФ уголовной ответственности за аборты
Накануне Русская православная церковь приравняла их к убийству, независимо от срока беременности и способа проведения процедуры.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев не увидел в этой позиции «ничего нового». В интервью радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что религия находится вне правового поля.
«Я, честно говоря, не вижу ничего нового. Церковь всегда была против прерывания беременности, церковь всегда считала, что плод уже является организмом в каком-то смысле человеческим. Что касается последствий юридических, церковь находится в другом пространстве. Юридические аспекты, я думаю, здесь не вопрос церкви, а вопрос гражданский, вопрос цивильный. Не думаю, [что ответственность за аборты появится — прим. ГМ] в Уголовном кодексе — это моральная проблема, это не правовая проблема. Церковь всегда занимала такую позицию».
Ранее в РПЦ призвали дать медикам право не проводить аборт пациенткам. Врачи должны иметь возможность отказать в процедуре по соображениям «христианской совести».
Такой тезис содержится в принятом Священным синодом документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».