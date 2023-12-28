Глава СПЧ исключил введение в РФ уголовной ответственности за аборты

«Я, честно говоря, не вижу ничего нового. Церковь всегда была против прерывания беременности, церковь всегда считала, что плод уже является организмом в каком-то смысле человеческим. Что касается последствий юридических, церковь находится в другом пространстве. Юридические аспекты, я думаю, здесь не вопрос церкви, а вопрос гражданский, вопрос цивильный. Не думаю, [что ответственность за аборты появится — прим. ГМ] в Уголовном кодексе — это моральная проблема, это не правовая проблема. Церковь всегда занимала такую позицию».