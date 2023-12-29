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Власти кузбасского города сообщили о временном отключении электроэнергии

Сегодня в одном из кузбасских городов часть местных жителей на время лишится электроэнергии.

Власти кузбасского города сообщили о временном отключении электроэнергии
© Vse42.ru

Сегодня, 29 декабря, в Прокопьевске у части местных жителей не будет электроэнергии. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключился в домах на улице Верхняя Манеиха, 15–149, 149А, улице Грузовой, 1, 6, 7, 8, 17, 47, а также на улице Красные Орлы, 75–117.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 ожидается отключение электричества на улице Пунктирной, 1–66, улице 2-й Пунктирной, 20А–70, а также на улице Главной, 3–45.

Общество
Энергетика