Власти кузбасского города сообщили о временном отключении электроэнергии

Сегодня в одном из кузбасских городов часть местных жителей на время лишится электроэнергии.

Сегодня, 29 декабря, в Прокопьевске у части местных жителей не будет электроэнергии. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключился в домах на улице Верхняя Манеиха, 15–149, 149А, улице Грузовой, 1, 6, 7, 8, 17, 47, а также на улице Красные Орлы, 75–117.