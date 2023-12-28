В вузах внедрят технологию биометрии для сдачи экзаменов

В России будут внедрять биометрические технологии для сдачи экзаменов у студентов высших учебных заведений. Дорожную карту развития сервиса для идентификации учащихся во время дистанционных экзаменов планируют закончить к середине февраля 2024 года. Соответствующее поручение выдвинул вице-премьер Дмитрий Григоренко.