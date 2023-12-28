Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

«27 декабря в Мичуринске Тамбовской области после поступления экстренного донесения сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении медработников незамедлительно выехали на станцию «Мичуринск-Уральский». Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва – Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь. В течение нескольких часов специалистами лаборатории Роспотребнадзора был выявлен вирус гриппа А», – говорится в сообщении.