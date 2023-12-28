Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

Роспотребнадзор: У семи детей из поезда Москва – Симферополь обнаружен грипп А
У детей, госпитализированных из поезда в Тамбовской области, обнаружен вирус гриппа А. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«27 декабря в Мичуринске Тамбовской области после поступления экстренного донесения сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении медработников незамедлительно выехали на станцию «Мичуринск-Уральский». Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва – Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь. В течение нескольких часов специалистами лаборатории Роспотребнадзора был выявлен вирус гриппа А», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что дети находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии, они получают необходимое лечение.
«Организовано эстафетное сопровождение в пути следования. За детьми в поезде установлено пристальное медицинское наблюдение», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Известия» сообщили, что в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда, который следовал по маршруту Москва – Симферополь, из-за подозрения на ОРВИ.