Блиновской начислены еще 6 млн рублей к долгу по налогам

Долги перед ФНС блогера Елены Блиновской продолжают расти. К уже имеющимся 1,4 млрд рублей налоговики добавили еще 6 млн рублей штрафа. По данным Telegram-канала SHOT общая сумма долга теперь составляет 1 млрд 408 млн 494 тыс 92 рублей 55 копеек.

Как пояснила каналу адвокат Блиновской, сумма складывается из 907 млн рублей недоимки налогов и около 500 млн рублей штрафов. Из-за ареста счетов и невозможности оплаты сумма штрафов будет еще увеличиваться.

Ранее появилась информация, что блогеру удалось оплатить долг, но оказалось, что это не так - налоговая служба производила перерасчет.

Кроме претензий от ФНС по налогам, Елена Блиновская также подозревается в легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества.