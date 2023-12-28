Адвокат Блиновской уточнила сумму ее задолженности перед ФНС

Долг блогера Елены Блиновской по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, заявила в разговоре с РЕН ТВ адвокат Наталья Сальникова, представляющая ее интересы в суде. Так юрист прокомментировала информацию о том, что задолженность блогера составляет 1,4 млрд рублей, а пени достигают 6 млн.

907 млн рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться, — сказала она.

Адвокат добавила, что дело Блиновской не завершится быстро. По ее словам, первые итоги стоит ожидать не раньше февраля.

Московский городской суд 14 декабря не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов блогера Елены Блиновской на продление ей домашнего ареста. Обвиняемая в неуплате налогов останется под арестом до 26 января 2024 года.