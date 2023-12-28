Названо самое выгодное время для лечения зубов

Январские каникулы являются самым выгодным временем для лечения зубов. Об этом заявила агентству «Прайм» врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.

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Она отметила, что с середины декабря можно увидеть множество заманчивых предложений со стороны стоматологических клиник. Речь идет об услугах, которые будут оказаны в январе.

Из-за ухода специалистов на новогодние каникулы выбор ограничен, пояснила эксперт. Зачастую в клиниках продолжают работать лишь терапевты.

В этой связи на праздниках целесообразно задуматься о лечении кариеса, обновлении пломб и профессиональной гигиене, указала стоматолог.

По словам врача, многие клиники в январе пойдут навстречу и сделают персональную скидку, если сам клиент попросит ему ее предоставить. Это целесообразно сделать в том случае, если клиника не сделала никаких спецпредложений. Дисконт может составить до 10%, отметила эксперт. Более высокая скидка должна насторожить, добавила она.