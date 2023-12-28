Эксперт объяснил, почему не стоит брать телефон на новогоднюю вечеринку

При праздновании Нового года не стоит брать с собой на вечеринку телефон — это позволит сохранить и деньги, и репутацию, избежав неконтролируемых звонков или трат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замдиректора Центра компетенции НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Он отметил, что отказ от телефона на вечеринке позволит исключить риск «незапланированного звонка бывшему», утери устройства, а также помешает кому-либо омрачить праздник частыми звонками или отслеживанием по геопозиции. По словам Пермякова, в новогодние праздники люди часто выкладывают снимки в соцсети с отметкой геопозиции, что позволяет без труда вычислить местоположение.

«Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции», — сказал эксперт.