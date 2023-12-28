Эксперт объяснил, почему не стоит брать телефон на новогоднюю вечеринку
При праздновании Нового года не стоит брать с собой на вечеринку телефон — это позволит сохранить и деньги, и репутацию, избежав неконтролируемых звонков или трат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замдиректора Центра компетенции НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Он отметил, что отказ от телефона на вечеринке позволит исключить риск «незапланированного звонка бывшему», утери устройства, а также помешает кому-либо омрачить праздник частыми звонками или отслеживанием по геопозиции. По словам Пермякова, в новогодние праздники люди часто выкладывают снимки в соцсети с отметкой геопозиции, что позволяет без труда вычислить местоположение.
«Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции», — сказал эксперт.
Пермяков также отметил, что при отдыхе без телефона исключается риск залить его напитками, уронить в унитаз, кастрюлю или бассейн. При этом стоит убедиться, что в период «разлуки» со смартфоном никто не воспользуется им без разрешения — устройство следует оставлять с людьми, которым доверяешь.