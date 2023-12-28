Модернизация развязки N7 в ЮАР будет завершена к февралю 2024 года

В ЮАР, в Западно-Капской провинции в следующем году будет завершена модернизация транспортной развязки N7. Ожидается, что после возобновления строительных работ в январе, проект стоимостью 248 миллионов рэндов (1,2 миллиарда рублей) будет завершен до конца текущего финансового года (2023/24). Строительство данного объекта транспортной инфраструктуры началось в июле 2021 года. Проект создал рабочие места и экономические возможности для 56 местных малых, средних и микропредприятий (SMME).

Часть выполненных работ заключалась в сносе существующего моста, который был неудобен для транспортных средств, перевозящих большие грузы по шоссе N7. На его месте построено два моста через N7, один из которых предназначен для движения в западном направлении по Платтеклуф-роуд, а второй – для движения в восточном направлении.

Проект также включает в себя мероприятия по строительству новой проезжей части в западном направлении, расширению развязок, сносу существующей эстакады, восстановлению мостов.

Министр инфраструктуры Западно-Капской провинции

Тертуис Симмерс

рассказал о значимости проекта и о ходе его реализации: «Учитывая важность данной развязки для передвижения пассажиров из близлежащих районов, нам важно завершить проект без задержек. Поэтому я рад отметить, что все работы будут закончены до конца текущего финансового года».