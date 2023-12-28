Россиянам предрекли экстремально холодный Новый год

На половине территории России в Новый год будет экстремально холодно. Такую погоду жителям страны предрекли в центре погоды «Фобос» в эфире Первого канала, запись трансляции опубликовал в своем Telegram-канале его ведущий специалист Евгений Тишковец.

По информации метеорологов, на Урале в новогоднюю ночь будет очень морозно — так, столбик термометра в Свердловской области опустится до минус 27 градусов Цельсия. В Тюменской области прогнозируется до минус 30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — минус 35. В Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае и вовсе стоит ждать от 40 до 50 градусов ниже нуля.

Вместе с тем погода на юге Сибири, напротив, будет аномально теплой и поднимется на 10 градусов выше климатической нормы. В праздник в Алтайском крае будет минус четыре градуса, а в Кемеровской области — минус шесть.

Что касается Москвы и Петербурга, то в прогноз относительно столицы остается неопределенным, так как город окажется на границе циклона и антициклона. «Разброс велик, от ноля до минус 10», — отметили специалисты. В свою очередь, в Петербурге в новогоднюю ночь будет минус 15 градусов.