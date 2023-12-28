Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе 2024 года

В уходящем 2023 году Госдума приняла 694 закона, каждый четвертый из них — социально ориентированный. Об этом на свой странице в соцсетях написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Помощь людям, решение социальных вопросов — безусловный приоритет», — подчеркнул политик.

Председатель Госдумы напомнил, что ряд из этих законов вступает в силу с начала нового года.

Например, с 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента.

«Решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. Это увеличит реальные доходы людей. Благодаря новому МРОТ заработная плата вырастет у порядка 5 миллионов человек. Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования», — пояснил спикер.

Кроме того, с начала года будут на 7,5 процента проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, напомнил Вячеслав Володин.

Также с 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним.

«Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше», — уверен председатель Госдумы.

Также вступят в силу нормы нового закона о занятости, который систематизирует меры государственной поддержки, учитывает новые форматы работы, современные вызовы и проблемы.